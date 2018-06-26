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ترامب يكشف حقيقة شعره التي يخفيها عن الجميع.. ويوجه نصحية لمرتدي "الباروكة"

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:47 ص
ترامب يكشف حقيقة شعره التي يخفيها عن الجميع.. ويوجه نصحية لمرتدي الباروكة
ترامب
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وكالات
 

نصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء يوم الثلاثاء مع مؤيديه في ولاية كارولينا الجنوبية كل من يرتدي "باروكة" أو شعر مستعار بعدم المشاركة في الانتخابات.

 

وقال دونالد ترامب، إن كثيرين زعموا بأن شعره ليس طبيعيا وأنه مزروع وقالوا إنه يرتدي باروكة.

 

وأضاف في كلمته التي بثتها قناة "فوكس نيوز": "حاليا لم يعد أحد يكرر ذلك لأني وقفت تحت المطر الغزير ووقفت تحت رياح قوية بسرعة 60 ميلا في الساعة، ولم يتأثر  شعري. لذلك إذا كنت تحمل شعرا ليس شعرك، فلا تذهب إلى الانتخابات".

 

وتذكر الرئيس ترامب، عندما سمح خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمقدم البرامج الساخرة على قناة NBC جيمي فالون بأن يمسك بشعره ليتأكد من أنه حقيقي، وقال: "بدا حزينا فعلا عندما اكتشف أن شعري حقيقي" .

 

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