ترامب يشيد بطيب الأواصر التي تربطه بميلانيا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقاته مع عقيلته ميلانيا، معتبرا أن الأواصر التي تربطهما في الوقت الراهن صارت أطيب من أي وقت مضى.

وقال ترامب أمام حشد من مؤيديه في ولاية كارولينا الجنوبية الثلاثاء: "نحن لم نكن متفقين بهذا الشكل الجيد كما الآن. ولم تتحقق مثل هذه النتائج العالية في استطلاعات الرأي كما يحدث الآن، وحتى في استطلاع الرأي الذي تجريه مؤسسة غالوب".

وانتقد ترامب وسائل الإعلام الأمريكية، قائلا إنه في الوقت الذي كانت فيه زوجته تجري عملية في الكلى، كتبت أنها تركت ترامب وانتقلت إما إلى نيويورك أو إلى فرجينيا، مشيدا في الوقت ذاته بذوق ميلانيا ورجاحة عقلها.

وخضعت سيدة أمريكا الأولى مؤخرا لعملية جراحية في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، لعلاج حالة مرضية في الكلى.

وأعلن البيت الأبيض في بيان له، أن العملية كانت ناجحة ودون أي مضاعفات.