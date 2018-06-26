المرض يتسبب في ابتعاد ميريام فارس عن الغناء 6 أسابيع

أعلنت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" إلغائها حفلًا خيريًا تعاقدت على إحيائه وابتعادها عن الغناء لمدة 6 أسابيع بعد إصابتها بعارض صحي.





وكتبت ميريام لجمهورها: "لكل أحبائي أصبت بعارض صحي خارج عن إرادتي أجبرني أن أخضع لعملية جراحية ولقيت حالي مجبورة وبطلب من الأطباء أن أعلق نشاطاتي الفنية لمدة 6 أسابيع".



