المرض يتسبب في ابتعاد ميريام فارس عن الغناء 6 أسابيع
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:27 ص
الفجر الفني
أعلنت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" إلغائها حفلًا خيريًا تعاقدت على إحيائه وابتعادها عن الغناء لمدة 6 أسابيع بعد إصابتها بعارض صحي.
وكتبت ميريام لجمهورها: "لكل أحبائي أصبت بعارض صحي خارج عن إرادتي أجبرني أن أخضع لعملية جراحية ولقيت حالي مجبورة وبطلب من الأطباء أن أعلق نشاطاتي الفنية لمدة 6 أسابيع".
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