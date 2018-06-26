طه إسماعيل: كوبر من مدرسة "ضد الكرة"

صرح طه إسماعيل المحلل الكروي أثناء تحليله لآداء منتخب مصر أمام السعودية في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات بكأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا بأن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب خريج مدرسة معروفة باسم ضد الكرة.

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت :"كوبر متخرج من المدرسة الأرجنتينية المعروفة ب Anti - football أي ضد الكرة بمعنى أنه يقوم بجعل اللاعبين يقفون للدفاع في منطقة الجزاء فقط ولا يقوم بصنع أي هجمات طوال الثلاث سنوات ووظيفة المدرب هو الربط بين خطوط المنتخب".

واختتم إسماعيل تصريحاته قائلاً: "كنت أقوم بتحليل مباريات الدوري الإماراتي في أحد الصحف وكوبر قبل توليه قيادة مصر كان يدرب الوصل وطبق معهم نفس الطريقة ورحل في منتصف الموسم".