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رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 تابع لايف بث مباشر| مباراة بيرو واستراليا مباشر يلا شوت

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:24 ص
رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 تابع لايف بث مباشر| مباراة بيرو واستراليا مباشر يلا شوت
استراليا وبيرو
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مشاهدة أستراليا والبيرو اليوم أستراليا Vs البيرو، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : استاد فيشت الأوليمبي، المعلق : يوسف سيف .

 

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موعد مشاهدة أستراليا والبيرو يوتيوب مباراة أستراليا والبيرو في تمام الـ 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة أستراليا والبيرو مباشر لايف أستراليا والبيرو بث حي اليوم 26-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة أستراليا والبيرو اليوم.

 

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