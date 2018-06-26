الان بث حي ومباشر HD رابط مباراة استراليا وبيرو بث الاسطوره الان مباشر LiveHD7

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معلومات عن مشاهدة أستراليا والبيرو اليوم أستراليا Vs البيرو، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : استاد فيشت الأوليمبي، المعلق : يوسف سيف .

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