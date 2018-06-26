رابط مباراة كرواتيا وايسلندا بث مباشر اليوم في كاس العالم 26-06-2018 | كورة ستار | يلا شوت | كورة لايف

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معلومات عن مشاهدة أيسلندا وكرواتيا اليوم أيسلندا Vs كرواتيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : روستوف أرينا، المعلق : علي محمد علي .

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