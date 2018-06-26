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كمال صبرة: "وزير الصحة ميحبش خروج صناعة الدواء من تحت أيده"

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:27 ص
كمال صبرة: وزير الصحة ميحبش خروج صناعة الدواء من تحت أيده
كمال صبرة
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نعيم يوسف
 
قال كمال صبرة، رئيس القطاع الدوائي بالاتحاد الأوروبي سابقا، إن جميع دول العالم بها هيئات مستقلة للإشراف على الدواء، وحاولوا إقناع جميع وزراء الصحة بذلك ولكن لم يتم إنشاءها حتى الآن.

وأضاف "صبرة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، ويقدمه خيري رمضان، أن "وزير الصحة ميحبش خروج صناعة الدواء من تحت ايده، وبيعتبر إنه مش ضد مصلحة البلد".

وتابع، أن أخر أمل لنا في إصلاح هذا القطاع هو إنشاء هيئة الدواء ولكن بشطر عدم تمصيرها، لافتا إلى أن الوزيرة الجديدة أعربت عن ترحيبها الشديد بهذا المقترح.
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