أكاديمية الأوسكار تدعو 928 لنيل عضويتها ضمن مبادرة للتنوع

ومن بين المدعوين نجمة فيلم (جيرلز تريب) تيفاني هاديش ومؤلفا فيلم (ذا بيج سيك) كوميل نانجياني وإميلي جوردن والممثل الكوميدي ديف تشابيل.





وإذا قبل كل المدعوين الدعوة فسترتفع نسبة التمثيل النسائي في الأكاديمية من 28 في المئة إلى 31 في المئة. وسيزيد عدد أصحاب البشرة الملونة إلى 16 في المئة من 13 في المئة.



