مستثمر في صناعة الدواء: نواقص الأدوية ستزيد



وأضاف "مرسي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، ويقدمه خيري رمضان، أن هناك نواقص في الدواء وتزيد ولا تقل، والسبب في ذلك عدم تنفيذ قرار التسعيرة.



وتابع، أن الإصلاح الاقتصادي زود الأعباء على صناعة الدواء، وأصبح المنتجون لا ينتجون الأدوية رخيصة الثمن، موضحا أنهم اتفقوا في وقت سابق مع الحكومة على زيادة التسعيرة ولكن ذلك لم ينفذ.

قال الدكتور عمرو مرسى، أحد المستثمرين فى مجال الدواء، إن مشكلة الدواء قديمة، والسبب فيها هو عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن يدفع الثمن هو المريض، الذي يجب أن نهتم به كرقم واحد.