ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:04 ص
موعد مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
فرنسا والدنمارك
طباعة
أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب فرنسا، مع منتخب الدنمارك، اليوم الثلاثاء 26-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي فرنسا والدنمارك، منتخب بيرو الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب أستراليا الذي يلعب على الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

 

 

المزيد عن: موعد المباراة فرسنا الدنمارك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 7:30:08 AM