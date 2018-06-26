موعد مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب فرنسا، مع منتخب الدنمارك، اليوم الثلاثاء 26-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي فرنسا والدنمارك، منتخب بيرو الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب أستراليا الذي يلعب على الكرات السريعة.

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