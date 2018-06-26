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ياسر سامي في ضيافة "لسه فاكر" على نجوم إف إم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:27 ص
ياسر سامي في ضيافة لسه فاكر على نجوم إف إم
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الفجر الفني
 

يحل المخرج ياسر سامي ضيفا على برنامج "لسه فاكر" المذاع على محطة "نجوم إف إم" 

ومن المقرر أن يتحدث خلال البرنامج عن تجربته في مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان  والذي يعد أولى تجاربه في الدراما. 

برنامج "لسه فاكر" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم إف إم"، الساعة 8 مساء، وتقدمه يارا الجندي. 

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