مرتضى منصور: لن نلعب في كأس العالم للأندية لأنها مقامة في قطر



وشدد "منصور"، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، على أنه لن يلعب في هذه المسابقة حتى لو حصل على مليار دولار، مشددا على أن أعضاء الفريق جميعهم وطنيين وأيدوا هذه الفكرة.



وأكد رئيس نادي الزمالك أنه أرسل خطاب اعتذار رسمي بذلك منذ أسبوع، وأن هناك بلدين لن يلعب فيهما وهما قطر وإسرائيل.

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه رفض دخول كأس العالم للأندية لأنه سيُقام في قطر، مؤكدا أن الزمالك حصل على "السوبر الأفريقي"، من حقه أن يلعب في كأس العالم للأندية.