ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الجمهورية يتولى ترقية العميد الطبيب مصطفى فرجاني إلى رتبة أمير لواء طبيب

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:22 ص
رئيس الجمهورية يتولى ترقية العميد الطبيب مصطفى فرجاني إلى رتبة أمير لواء طبيب
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
تولّى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين بقصر قرطاج، ترقية العميد الطبيب مصطفى فرجاني إلى رتبة أمير لواء طبيب.

وقد حضر الموكب عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية أشرف اليوم بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بالذكرى ال62 لانبعاث الجيش الوطني، تولى خلاله تقليد شارات الرتب وتوسيم عدد من العسكريين.

كما أشرف بميناء حلق الوادي، على موكب رفع العلم الوطني على متن خافرة أعالي البحار "سيفاكس" والجوّالة "كركوان" ودخولهما الخدمة الفعليّة، وذلك بمناسبة ستّينيّة انبعاث جيش البحر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 5:50:03 AM