رئيس الجمهورية يتولى ترقية العميد الطبيب مصطفى فرجاني إلى رتبة أمير لواء طبيب

تولّى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين بقصر قرطاج، ترقية العميد الطبيب مصطفى فرجاني إلى رتبة أمير لواء طبيب.





وقد حضر الموكب عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الجمهورية أشرف اليوم بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بالذكرى ال62 لانبعاث الجيش الوطني، تولى خلاله تقليد شارات الرتب وتوسيم عدد من العسكريين.





كما أشرف بميناء حلق الوادي، على موكب رفع العلم الوطني على متن خافرة أعالي البحار "سيفاكس" والجوّالة "كركوان" ودخولهما الخدمة الفعليّة، وذلك بمناسبة ستّينيّة انبعاث جيش البحر.



