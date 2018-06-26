الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للشعر والفنون من 28 الى 30 جوان الجاري بتونس

تنظم الجمعية الدولية للثقافة والفنون بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس وبالاشتراك مع دار الجمعيات الطبية السليمانية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للشعر والفنون تحت شعار "الثقافة حق للجميع" وذلك من 28 الى 30 جوان الجاري بمقر دار الجمعيات الطبية السليمانية.





وتتضمن هذه الدورة التي تقام تحت إسم الشاعر التونسي "أحمد اللغماني"، أمسيات شعرية متنوعة المضامين والمشارب يقدمها نخبة من الشعراء المشاركين في هذه التظاهرة والقادمين من اسبانيا وتركيا وبنقلاداش وروسيا والولايات المتحدة الامريكية والهند ورومانيا والبرتغال وايطاليا وتونس البلد المنظم.





كما تشمل برمجة هذا المهرجان معرضا لصور تذكارية للشاعر أحمد اللغماني فضلا عن تنظيم ورشات للمطالعة مع المجموعة القصصية للأطفال "خير جليس" للكاتبة نجيبة بوغندة وورشات للرسم وورشات في مراحل تحضير السيناريو والفيلم القصير من إعداد وتقديم رؤى عقوبي وأحمد الحرزي.





ويتميز اليوم الافتتاحي للمهرجان بتقديم شريط وثائقي عن الشاعر أحمد اللغماني ومسيرته الشعرية إضافة إلى تنظيم ندوة فكرية بعنوان "أحمد اللغماني وقصائد الحب والثورة والوطن" ونقاشا حول شخصية الشاعر، وتقدم فرقة الرقص الشعبي "توراثولوجيا" بقيادة عماد عمارة عرضا تراثيا راقصا، وسيكون الاختتام بتنظيم ندوة فكرية حول دور المركز الوطني في الترجمة يؤمنها كل توفيق علوي وجمال الجلاصي الذي سيطرح مسألة الترجمة ودورها في التواصل بين الحضارات العربية والاوروبية.



