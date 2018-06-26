حملة توعوية حول الهجرة والادماج الاجتماعي بشاطئ المرسى

أطلق مركز الإعلام والتربية الإيطالي "سياس" الايطالية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عشية الاثنين، حملة توعوية موجهة للعموم حول الهجرة والادماج الاجتماعي بشاطئ المرسى في اطار مشروع "بينساك" الرامي الى ادماج وتكوين الشباب و العائدين من الهجرة غير النظامية.





وأفادت مديرة مشروع "بينساك" فييرا شيوبيتو، أن قيمة المشروع تقدر ب5ر1 مليون يورو وهو ممول بنسبة 75 من الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية في حين تساهم الجمعية بتمويل 25 بالمائة من كلفته، مشيرة الى أنه يرمي الى تنظيم حوار مع الشباب حول الهجرة





وذكرت أن مشروع "بينساك" سينفذ في تونس الكبرى ويهدف الى الحوار مع الشباب والاستماع الى وجهات نظرهم حول هذه المسألة، مؤكدة، أنه يندرج في اطار تكوين الشباب وتدريبهم ويسند تمويلات لانجاز مشاريع صغرى لفائدة هذه الشريحة العمرية فضلا عن دعمه للهجرة النظامية.





و أوضحت أن "سياس" يعمل في ايطاليا كذلك حول ملف الهجرة بالتعاون مع جمعيات المهاجرين، واصفة وضع المهاجرين غير النظاميين هناك ب"الصعب" جراء عجزهم حاليا عن الانتقال من الاطار غير المنظم الى المنظم مثلما كان يجري في سبعنيات وثمانينات القرن العشرين.





من جهته، أبرز ممثل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لطفي المسعودي أن الاتحاد يمثل شريكا أساسيا في تنفيذ المشروع الذي انطلق نهاية سنة 2017 ويتواصل على مدى ثلاث سنوات، مشيرا، الى أن "بينساك" يستهدف ادماج النساء والشباب والعائدين من الهجرة غير النظامية.





وأفاد أن الحملة ستكون انطلاقة لجملة من الأنشطة التوعوية الرامية الى التحسيس بمخاطر الهجرة غير النظامية التي حصدت مئات الأرواح من الضحايا في البحر، مؤكدا أنه سيتم قريبا تنظيم حلقات نقاش مع الشباب في دور الشباب بكل من المحمدية وحي بن خلدون ومنوبة وحي التضامن للتواصل مع شباب الأحياء الشعبية باقليم تونس الكبرى وتحسيسهم بمخاطر الهجرة.





وشهدت الحملة التحسيسية مساء اليوم، اقامة عرض فني كوريغرافي من نوع "فلاش موب" تم خلاله تقديم لوحة رقص جماعي تولى تقديمها عدد من الراقصين الشبان حاكت مأساة الهجرة غير النظامية.