تونس وأندونيسيا يؤكدان العزم على تحقيق نقلة نوعية في التعاون الثنائي

التقى وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، الإثنين بمقر الوزارة، وزير التجارة بجمهورية أندونيسا إنغارتياستو لوكيتا الذي يؤدي زيارة عمل بيومين إلى تونس، على رأس وفد من رجال الأعمال لحضور أشغال المنتدى الإقتصادي التونسي الأندونيسي.





وتطرق اللقاء، وفق بلاغ للخارجية، إلى "سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة في مجال المبادلات التجارية، بالإضافة إلى متابعة نتائج الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية إلى جاكرتا، يومي 7 و 8 ديسمبر 2017 وزيارة نظيرته الأندونيسية ريتنو مرصودي إلى تونس، يومي 2 و3 أكتوبر 2017 ومخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الأندونيسية.





وقد نوّه الوزيران، خلال اللقاء، بالحركية الهامة التي تشهدها العلاقات التونسية الأندونيسية، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين عزم البلدين على "تحقيق نقلة نوعية في التعاون الثنائي، في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة وإستكشاف فرص جديدة للإستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين"، حسب نص البلاغ ذاته.