في ذكرى ميلاد حسن مصطفى..٩ معلومات عن "رمضان السكري" في مدرسة المشاغبين
تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الخامسة والثمانين على ميلاد الفنان الراحل حسن مصطفى والذي اشتهر بأداء شخصية "رمضان السكري" في مسرحية "العيال كبرت".
وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عن حسن مصطفى:-
١- ولد حسن مصطفى في السادس والعشرين من يونيو عام ١٩٣٣.
٢- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية ١٩٥٧.
٣-انطلقت مسريته الفنية على خشبة المسرح، ومن أشهر المسرحيات التي شارك فيها: "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، سيدتي الجميلة".
٤- عمل في فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين.
٥- يعد أول من قدم المنوعات في التليفزيون.
٦- شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الناجحة، منها: "حسن ومرقص، أخطر رجل في العالم، يوميات ونيس".
٧- تزوج من الفنانة ميمى جمال في يوم عيد ميلاده 26 يونيو 1966.
٨- أنجب ابنتين هما: "نجلاء ونورا".
٩- توفي في التاسع عشر من مايو ٢٠١٥، عن عمر ناهز 81 عامًا.