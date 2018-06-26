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في ذكرى ميلاد حسن مصطفى..٩ معلومات عن "رمضان السكري" في مدرسة المشاغبين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:38 ص
في ذكرى ميلاد حسن مصطفى..٩ معلومات عن رمضان السكري في مدرسة المشاغبين
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تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الخامسة والثمانين على ميلاد الفنان الراحل حسن مصطفى والذي اشتهر بأداء شخصية "رمضان السكري" في مسرحية "العيال كبرت".


وفي السطور التالية يستعرض "الفجر الفني" ٩ معلومات عن حسن مصطفى:-


١- ولد حسن مصطفى في السادس والعشرين من يونيو عام ١٩٣٣.


٢- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية ١٩٥٧.


٣-انطلقت مسريته الفنية على خشبة المسرح، ومن أشهر المسرحيات التي شارك فيها: "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، سيدتي الجميلة".


٤- عمل في فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين.


٥- يعد أول من قدم المنوعات في التليفزيون.


٦- شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الناجحة، منها: "حسن ومرقص، أخطر رجل في العالم، يوميات ونيس".


٧- تزوج من الفنانة ميمى جمال في يوم عيد ميلاده 26 يونيو 1966.


٨- أنجب ابنتين هما: "نجلاء ونورا".


٩- توفي في التاسع عشر من مايو ٢٠١٥، عن عمر ناهز 81 عامًا.



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