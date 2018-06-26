يلا شوت | مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر | بث الاسطورة الان

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معلومات عن مشاهدة فرنسا والدنمارك اليوم الدنمارك Vs فرنسا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : رؤوف خليف (بي إن سبورت 1) + محمد الكواليني (بي إن 4k) .

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