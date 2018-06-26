ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 تابع لايف بث مباشر| مباراة فرنسا والدنمارك مباشر يلا شوت

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:37 ص
رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 تابع لايف بث مباشر| مباراة فرنسا والدنمارك مباشر يلا شوت
فرنسا
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر اليوم الثلاثاء 26-6-2018 في بطولة كأس العالم 2018، الاسطورة فرنسا والدنمارك نقل مباشر يوتيوب فرنسا والدنمارك بدون تقطيع يلا شووت رابط فرنسا والدنمارك اليوم بطولة كاس العالم مباشر فرنسا والدنمارك.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك بث مباشر ماتش فرنسا والدنمارك اليوم 26-6-2018 كأس العالم 2018، بث حي فرنسا والدنمارك كورة اون لاين مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك من خلال البث المباشر يوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم روسيا 2018 متاحة حصرياً عبر قنوات beIN.

 

معلومات عن مشاهدة فرنسا والدنمارك اليوم الدنمارك Vs فرنسا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 1 + بي إن 4k، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : رؤوف خليف (بي إن سبورت 1) + محمد الكواليني (بي إن 4k) .

 

موعد مشاهدة فرنسا والدنمارك يوتيوب مباراة فرنسا والدنمارك في تمام الـ 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة فرنسا والدنمارك مباشر لايف فرنسا والدنمارك بث حي اليوم 26-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة فرنسا والدنمارك اليوم.

 

شاهد البث المباشر مباراة فرنسا والدنمارك لايف من هنا..

المزيد عن: يلا شوت مباراة فرنسا ورة ستار نهائيات كاس العالم 2018 مشاهدة فرنسا والدنمارك مشاهدة فرنسا مباشر فرنسا والدنمارك مباراة فرنسا والدنمارك ماتش فرنسا والدنمارك كورة لايف فرنسا والدنمارك كورة اون لاين فرنسا والدنمارك بث مباشر فرنسا الدنمارك أنطوان جريزمان France
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 5:50:03 AM