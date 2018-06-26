ننشر أسماء مصابي حادث "زراعي الإسماعيلية"



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة كلا من نادية أبراهيم محمد 33 عامًا، وريهام عبدالله حسين 30 عامًا، وسامح محمد السيد 30 عامًا، ومريم سامح 6 سنوات، وغادة عبد الرازق محمد 7 سنوات، وعبد الرحمن سامح محمد 9 سنوات، وشقيقته شروق 3 سنوات، وجميعهم مقيمين قرية المنايف، وذلك إثر حادث تصادم السيارة رقم 8643 مع السيارة نقل رقم 10778، علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أسفل كوبري المحور دائرة مركز ومدينة القصاصين.



وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.



تنشر بوابة الفجر، أسماء مصابين حادث التصادم الذي وقع علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أسفل كوبري المحور دائرة مركز ومدينة القصاصين.