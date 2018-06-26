سفير بريطانيا: 20 ألف طالب مصري يستفيدون من تعليمنا



وأوضح "كاسن" في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "ON Live" الفضائية، الاثنين، أنه خلال الأربع سنوات الماضية زادت أعداد الدارسين في النظام التعليمي البريطاني بنحو 30%.



وشدد على أن هذه هي بداية فقط، والهدف هو توسيع فرص أكثر ويتم إنشاء شراكات جديدة من خلال الجهود المستمرة بين الجهات المسئولة في البلدين.

قال السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، إن 20 ألف طالب مصري يدرسون للحصول على شاهدات من النظام التعليمي البريطاني، مطالبا بالمزيد من الآلاف للاستفادة من التعلم.