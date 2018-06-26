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"حماية المستهلك": أجهزة الدولة تعمل في الشارع لمنع استغلال المواطن

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:32 ص
حماية المستهلك: أجهزة الدولة تعمل في الشارع لمنع استغلال المواطن
اللواء راضي عبدالمعطي
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نعيم يوسف
 
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أجهزة الدولة تعمل بالتنسيق فيما بينها في الشارع، للحفاظ على المواطن المستهلك، من استغلال البعض لاجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "عبدالمعطي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "CBC" الفضائية، الاثنين، أن التاجر أو المنتج أو من يحاول استغلال هذه الاجراءات لصالحه، تحركت أجهزة الدولة في الشارع للتصدي لهؤلاء.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه ذهب إلى المواقف في المحافظات المختلفة لمعرفة مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة.
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