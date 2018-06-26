هدافو المونديال.. رونالدو يفشل في اللحاق بـ"هاري كين" وصراع ناري على الصدارة

أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، في المجموعتين الأولى والثانية، ضمن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وحدث تطور واختلافات مفاجئة خلال اليومين الماضيين في ترتيب هدافي مونديال روسيا، والتي جاءت على النحو التالي:

1- هاري كين (5 أهداف).

2- كريستيانو رونالدو (4 أهداف).

3- روميلو لوكاكو (4 أهداف).

4- شيرشيف (3 أهداف).

5- دييجو كوستا (3 أهداف).

6- أرتيم ديزيويا (هدفين).

7- محمد صلاح (هدفين)