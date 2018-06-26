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حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:41 ص
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية أم الدنيا وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
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نور طلعت
 

اختتم الفنان محمد حماقي، منذ قليل حفله بمهرجان موازين، وشاركته الغناء على مسرح النهضة المطربة بوسي، وغنت معه أغنية "أم الدنيا" كما أهدته بوكيه ورد.

وقدم حماقي، خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة، كما حرص على تقديم أغنية باللهجة المغربية لجمهور المغرب حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من جميع الحاضرين.

وأنهى حماقي، الحفل على أنغام أغنية "أجمل يوم" حاملًا علم المغرب، تعبيرًا منه عن حترامه وتقديره للشعب المغربي.

يذكر أن الدورة السابعة عشر من مهرجان موازين، انطلقت يوم الجمعة الموافق 22 يونيو، وتستمر حتى 30 يونيو الجاري، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، ويشارك بالمهرجان باقة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم ماجدة الرومي، أحلام، محمد حماقي، رويدا عطية، كاظم الساهر وغيرهم.


حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
حماقي يغني بالمغربية.. وبوسي تشاركه أغنية "أم الدنيا" وتهديه بوكيه ورد على مسرح موازين (صور)
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