عاجل.. إصابة 7 أشخاص في حادث على زراعي الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم السيارة رقم 8643 مع السيارة نقل رقم 10778، على طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أسفل كوبري المحور دائرة مركز ومدينة القصاصين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.



وعلي الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.



أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، ولك أثر حادث تصادم علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي أسفل كوبري المحور دائرة مركز ومدينة القصاصين.