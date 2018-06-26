١٥معلومة عن نيكول سابا في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة اللبنانية نيكول سابا، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الرابع والأربعين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٥ معلومات عنها:-

١- ولدت نيكول سابا في بيروت في السادس والعشرين من يونيو ١٩٧٤.





٢- تخرجت في كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية.





٣- شقيقتها الوحيدة هي الفنانة اللبنانية نادين سابا والتي شاركت في مسلسل "زينات والتلات بنات".





٤- بدأت مشوارها الفني إلى جانب شقيقتها في مجال عرض الأزياء لعدة سنوات في القاهرة.





٥- ظهرت كموديل في عام 1997 في فيديو كليب "عيني" للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري.





٦- انضمت لفرقة الفور كاتس اللبنانية في عام 1998 بعدما اختارها غسان الرحباني لتكون عضو في الفرقة بعد انسحاب رولا بهنام.





٧- قدمت ألبومين مع فرقة الفور كاتس هما: "تيك تيك" 1998 و"ليل نهار" 2000.





٨- طرحت أول ألبوماتها المنفردة بعنوان "يا شاغلني" عام 2004 انتاج شركة عالم الفنمحسن جابر.





٩- اتجهت للتمثيل مصادفة، وكان أول فيلم لها هو "التجربة الدنماركية" أمام الزعيم عادل إمام.





١٠- ارتبطت بعلاقة حب لسنوات طويلة مع الفنان اللبناني يوسف الخال، كللت بالزواج في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠١١.





١١- فضلت الزواج الكنسي على المدني معربة عن حبها الشديد لزوجها.





١٢- والد زوجها هو الشاعر اللبناني الراحل يوسف الخال ووالداته هي الفنانة التشكيلية مها بيرقدار، أما شقيقته فهي الممثلة ورد الخال.





١٣- أنجبت فتاة واحدة أطلقت عليها اسم "نيكول".





١٤- طرحت مؤخرًا أغنية "صورة سيلفي" على طريقة الفيديو كليب.





١٥- وكانت آخر مشاركتها التلفزيونية في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الهيبة - العودة" أمام الفنان السوري تيّم الحسن.



















