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١٥معلومة عن نيكول سابا في عيد ميلادها

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:21 ص
١٥معلومة عن نيكول سابا في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل الفنانة اللبنانية نيكول سابا، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الرابع والأربعين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٥ معلومات عنها:-


١- ولدت نيكول سابا في بيروت في السادس والعشرين من يونيو ١٩٧٤.


٢- تخرجت في كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية.


٣- شقيقتها الوحيدة هي الفنانة اللبنانية نادين سابا والتي شاركت في مسلسل "زينات والتلات بنات".


٤- بدأت مشوارها الفني إلى جانب شقيقتها في مجال عرض الأزياء لعدة سنوات في القاهرة.


٥- ظهرت كموديل في عام 1997 في فيديو كليب "عيني" للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري.


٦- انضمت لفرقة الفور كاتس اللبنانية في عام 1998 بعدما اختارها غسان الرحباني لتكون عضو في الفرقة بعد انسحاب رولا بهنام.


٧- قدمت ألبومين مع فرقة الفور كاتس هما: "تيك تيك" 1998 و"ليل نهار" 2000.


٨- طرحت أول ألبوماتها المنفردة بعنوان "يا شاغلني" عام 2004 انتاج شركة عالم الفنمحسن جابر.


٩- اتجهت للتمثيل مصادفة، وكان أول فيلم لها هو "التجربة الدنماركية" أمام الزعيم عادل إمام.


١٠- ارتبطت بعلاقة حب لسنوات طويلة مع الفنان اللبناني يوسف الخال، كللت بالزواج في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠١١.


١١- فضلت الزواج الكنسي على المدني معربة عن حبها الشديد لزوجها.


١٢- والد زوجها هو الشاعر اللبناني الراحل يوسف الخال ووالداته هي الفنانة التشكيلية مها بيرقدار، أما شقيقته فهي الممثلة ورد الخال.


١٣- أنجبت فتاة واحدة أطلقت عليها اسم "نيكول".


١٤- طرحت مؤخرًا أغنية "صورة سيلفي" على طريقة الفيديو كليب.


١٥- وكانت آخر مشاركتها التلفزيونية في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الهيبة - العودة" أمام الفنان السوري تيّم الحسن.






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