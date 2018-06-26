التشكيل المتوقع لموقعة الأرجنتين ونيجيريا في المونديال

يسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز أمام نظيره النيجيري من أجل استكمال مسيرته في البطولة المفضلة له كأس العالم، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

ويلعب منتخب الأرجنتين وعينه صوب الثلاث نقاط فقط من أجل التأهل لدور الـ 16 من البطولة وأي نتيجة أخرى سيكون الأمر في صالح المنتخب النيجيري صاحب الـ 3 نقاط.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تعادل في مباراته الأولى مع أيسلندا بهدف لكلا منهما ثم خسر بشكل مفاجئ من كرواتيا بثلاثية نظيفة. في المقابل تلقت نيجيريا هزيمة ساحقة من المنتخب الكرواتي لكنها عادت وفازت على أيسلندا في المباراة الثانية.

- التشكيل المتوقع لمباراة الأرجنتين ونيجيريا:

منتخب نيجيريا:

"فرانسيس أوزهو، كينيث أوميروو، ويليام إيكونج، ليون بالوجن، تايرون إيبويهي، أونيينيي نديدي، جون أوبي ميكيل، أوجينيكارو إيتيبو، فيكتور موزيس، كيليتشي إيهيناتشو، أحمد موسى".

منتخب الأرجنتين:

"فرانكو أرماني، إدواردو سالفيو، جابريال ميركادو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو، إيفر بانيجا، خافيير ماسكيرانو، إينزو بيريز، ليونيل ميسي، آنخل دي ماريا، سيرخيو أجويرو".

- موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا:

تقام مباراة الأرجنتين ونيجيريا، اليوم الثلاثاء والموافق 26 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين، وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج".

- القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ونيجيريا:

ومن المقرر إذاعة مباراة الأرجنتين ونيجيريا على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1 و2" المشفرة، بالإضافة إلى قناة "إيطاليا 1" الأجنبية وفضائية "تي آر تي 1" التركية".

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