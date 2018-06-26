عاجل.. "التعليم" تصدر بيانا هاما بشأن امتحانات الثانوية العامة

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجازة يوم الأحد الموافق 1 يوليو المقبل، لا تسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما جاء بقرار مجلس الوزراء.





جاء ذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق 1 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بدلًا من يوم السبت الموافق 30 يونيو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





وأعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، استمرار سير أعمال امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018 خلال يومي السبت الموافق 30 من يونيو 2018، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 1 من يوليو، الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، طبقًا لجدول الامتحان المعتمد.



