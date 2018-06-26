محمود بدر: السيسي اقترح عمل استفتاء على وجود محمد مرسي



وتابع "بدر" في لقاء مع برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور الفضائية، الاثنين، أن الاختلاف بدأ من ممثلي حزب النور، الذين اقترحوا تشكيل وفد للذهاب إلى محمد مرسي، والحوار معه، ولكن ذلك قوبل بالرفض.



وكشف مؤسس حركة تمرد، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، اقترح أن يتم استفتاء على وجود الرئيس مرسي، ولكنهم رفضوا أيضا، وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة.

قال محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد"، إنه عند اللواء محمد العصار، اقترح وقت ثورة 30 يونيو دعوة حزب الحرية والعدالة إلى اجتماع 3 يوليو، ولكن أعضاء تمرد اعترضوا، فأقنعهم الدكتور محمد البرادعي بهذه الخطوة، وقال لهم إنهم سيدعونهم وهو سيرفضون الحضور.