موعد مباراة بيرو وأستراليا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب بيرو، مع منتخب أستراليا، اليوم الثلاثاء 26-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي بيرو وأستراليا، منتخب الدنمارك الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين، ومنتخب فرنسا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم في روسيا.

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