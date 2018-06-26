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موعد مباراة بيرو وأستراليا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:49 ص
موعد مباراة بيرو وأستراليا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
استراليا
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب بيرو، مع منتخب أستراليا، اليوم الثلاثاء 26-6-2018 في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي بيرو وأستراليا، منتخب الدنمارك الذي يملك عددا من اللاعبين المميزين، ومنتخب فرنسا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم في روسيا.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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