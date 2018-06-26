موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأبرز ليونيل ميسي، مباراة مصيرية وحاسمة أمام نيجيريا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم.

وتقام مباراة الأرجنتين ونيجيريا على ملعب "سانت بطرسبرج"، اليوم الثلاثاء والموافق 26 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني للفوز على نيجيريا من أجل الوصول للنقطة الرابعة والتأهل لدور الـ 16، أما منتخب نيجيريا الذي أعاد الأمل لجماهيره بعد الانتصار على آيسلندا يسعى للفوز للتأهل أيضًا.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة نيجيريا والأرجنتين عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1و2"، بالإضافة إلى قنوات أجنبية أخرى مثل "تي آر تي 1" التركية وفضائية "italia 1" الإيطالية.

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