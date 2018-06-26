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العميد: المنتخب لا يمكن أن يتأثر بغياب لاعب مهما كان حجمه

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:37 ص
العميد: المنتخب لا يمكن أن يتأثر بغياب لاعب مهما كان حجمه
منتخب مصر
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منى العوضي
 

 

انتقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أسلوب لعب هيكتور كوبر خلال مباريات كأس العالم، مؤكدًا أنه تأثر سلبيًا بغياب محمد صلاح.

 

وقال العميد في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "هيكتور كوبر حرم الثنائي أحمد فتحي وعبد الشافي من القيام بالمساندة الهجومية لزملائهما".

 

وتابع: "المنتخب المصري لا يمكن أن يتأثر بخروج أو غياب لاعب مهما كان حجمه ومستواه، نمتلك عددا من النجوم في أندية أوروبية كبيرة".

 

وأكمل: "رمضان صبحي لم يحصل على فرصة كافية للتعبير عن قدراته وهو لا يلعب بشكل أساسي مع فريقه في إنجلترا".

 

وواصل حديثه: "هيكتور كوبر كان يسحب تريزيجيه من الملعب في أوقات غير مناسبة والفريق كان يحتاج إليه".

 

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