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مونديال روسيا.. مفاجأة في التشكيل الأفضل لليوم الأول بالجولة الثالثة من دور المجموعات

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:32 ص
مونديال روسيا.. مفاجأة في التشكيل الأفضل لليوم الأول بالجولة الثالثة من دور المجموعات
السعودية
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عمر عبد العزيز
 

 

أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، في المجموعتين الأولى والثانية، ضمن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

 

وشهد اليوم 4 مباريات نارية، أولها مصر والسعودية وانتصر الأخضر (2-1)، وروسيا وأوروجواي وفاز بها السيليستي (3-0)، ثم إسبانيا والمغرب وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، والبرتغال وإيران وانتهت أيضًا بالتعادل الإيجابي (1-1).

 

وجاءت التشكيلة المثالية لهذا اليوم الحافل، على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: عصام الحضري.

 

الدفاع: جودين - سايس - لاكسالت - كارفاخال.

 

الوسط: نانديز - إنييستا

 

الوسط الهجومي: إيسكو – أمرابات - سلمان الفرج

 

الهجوم: سواريز.

 

المزيد عن: عصام الحضري رياضة روسيا وأوروجواي الجولة الثالثة البرتغال وإيران الأخبار الرياضية اسبانيا والمغرب اسبانيا اخبار الرياضة
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