مونديال روسيا.. مفاجأة في التشكيل الأفضل لليوم الأول بالجولة الثالثة من دور المجموعات

أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، في المجموعتين الأولى والثانية، ضمن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وشهد اليوم 4 مباريات نارية، أولها مصر والسعودية وانتصر الأخضر (2-1)، وروسيا وأوروجواي وفاز بها السيليستي (3-0)، ثم إسبانيا والمغرب وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، والبرتغال وإيران وانتهت أيضًا بالتعادل الإيجابي (1-1).

وجاءت التشكيلة المثالية لهذا اليوم الحافل، على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: جودين - سايس - لاكسالت - كارفاخال.

الوسط: نانديز - إنييستا

الوسط الهجومي: إيسكو – أمرابات - سلمان الفرج

الهجوم: سواريز.