مونديال روسيا.. مفاجأة في التشكيل الأفضل لليوم الأول بالجولة الثالثة من دور المجموعات
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:32 ص
عمر عبد العزيز
أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة
والأخيرة بدور المجموعات، في المجموعتين الأولى والثانية، ضمن بطولة كأس العالم
2018 في روسيا.
وشهد اليوم 4 مباريات نارية، أولها مصر والسعودية وانتصر
الأخضر (2-1)، وروسيا وأوروجواي وفاز بها السيليستي (3-0)، ثم إسبانيا والمغرب وانتهت
بالتعادل الإيجابي (2-2)، والبرتغال وإيران وانتهت أيضًا بالتعادل الإيجابي (1-1).
وجاءت التشكيلة المثالية لهذا اليوم الحافل، على النحو التالي:
حراسة المرمى: عصام الحضري.
الدفاع: جودين - سايس - لاكسالت - كارفاخال.
الوسط: نانديز - إنييستا
الوسط الهجومي: إيسكو – أمرابات - سلمان الفرج
الهجوم: سواريز.
المزيد عن: عصام الحضري رياضة روسيا وأوروجواي الجولة الثالثة البرتغال وإيران الأخبار الرياضية اسبانيا والمغرب اسبانيا اخبار الرياضة