حسام حسن: شرف لي تدريب منتخب مصر وعلى استعداد لخلافة كوبر

أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أنه على استعداد لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال العميد في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "فخر وشرف لي قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، مثل فخري تمامًا بكون محمد صلاح لاعبًا مصريًا".

وتابع: "أهم شيء في اختيار المدير الفني هو هل لديه الإمكانيات لذلك أم لا؟ بالنسبة لي هذا فخر وشرف كبير لي".

وواصل حديثه: "زيدان أول تجربة تدريبية له كانت مع ريال مدريد، الإدارة لم تنظر لتاريخه في التدريب ولكن حددت ذلك بناءًا على قدراته وإمكانياته".

واختتم: "لدي خبرة طويلة في التدريب مع النادي المصري وقبله مع المنتخب الأردني وحققنا إنجازات كانت غائبة عنه من أيام الكابتن محمود الجوهري".