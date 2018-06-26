عاجل.. نجل نجم الزمالك السابق: مرتضى منصور يقرر الإطاحة بخالد جلال

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، أن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع مدير فني اجنبي خلال الساعات المقبلة، والتراجع عن استمرار خالد جلال في مهمته الفنية.

وقال شحاتة خلال تصريحاته ببرنامج "كورة كل يوم" عبر قناة مصر الأولي، إن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور استقر على التعاقد مع مدير فني أجنبي وفي نفس الوقت خالد جلال تحفظ على العمل في أي منصب سوى المدير الفني بعد تتويجه مع الزمالك ببطولة كأس مصر هذا الموسم على حساب فريق سموحة في المباراة النهائية.

وكان خالد جلال قاد الزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر، ليختتم الموسم الماضي ببطولة، بعد أن ودع بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.