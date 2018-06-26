الجبلاية تنتظر الملايين من الفيفا بسبب المونديال

ينتظر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الحصول على مبلغ 8 ملايين دولار من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، نظير المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وودع المنتخب الوطني، منافسات البطولة بعد احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط عقب تلقيه ثلاث هزائم متتالية بالبطولة.

وتعود بعثة المنتخب الوطني في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء عقب المشاركة بمنافسات كأس العالم والمقامة في روسيا، بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.