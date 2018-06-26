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منسقة برنامج "كفاية 2": نستهدف توعية الأسر الأكثر فقرا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:34 ص
منسقة برنامج كفاية 2: نستهدف توعية الأسر الأكثر فقرا
راندا فارس
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نعيم يوسف
 
قالت راندا فارس، منسقة برنامج "كفاية 2" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن القضية السكانية تحتاج لتضافر كافة الجهود، وليس لمجهود وزارة الصحة والسكان فقط.

وأضافت "فارس" في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الفضائية، الاثنين، أن المشروع يستهدف السيدات المستفيدات من برنامج "تكافل" لتوعية الأسر الأكثر فقراء في المناطق الأعلى خصوبة، وتقديم نموذج للتغيير المجتمعي.

وتابعت أنه لابد من التوعية في المناطق الموجود بها ثقافة خاطئة عن الإنجاب، والمفاهيم المجتمعية الخاطئة.
المزيد عن: وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن القضية السكانية 2 كفاية
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