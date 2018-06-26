عاجل.. أول تعليق من وزير الرياضة الجديد بعد الخروج المهين للمنتخب من المونديال

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجديد، على توديع منتخب مصر لمنافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018، والهزيمة في 3 مباريات بالمجموعة الأولى، كان آخرها أمام السعودية أمس الإثنين، بهدف مقابل هدفين.

وكتب صبحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اكيد مش ها نسيب الموضوع يعدي ببساطة !!"، حيث يشير الوزير بهذا الحديث إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المتخاذلين والمقصرين في الفترة الأخيرة، والذي تسبب في الخروج المهين للفراعنة من المونديال.

وودع المنتخب الوطني، منافسات البطولة بعد احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط عقب تلقيه ثلاث هزائم متتالية بالبطولة.

وتعود بعثة المنتخب الوطني في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء عقب المشاركة بمنافسات كأس العالم والمقامة في روسيا، بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.