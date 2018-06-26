حسام حسن: المنتخب لم يقدم الأداء المشرف للكرة المصرية

يرى حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أن لاعبي المنتخب لم يقدموا الأداء المشرف للكرة المصرية خلال مبارياتهم في المونديال، كما أن منتخب السعودية ظهر بشكل جيد أمام الفراعنة.

وقال العميد في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "منتخب مصر لم يقدم الأداء المشرف للكرة المصرية خلال مشاركته في كأس العالم".

وتابع: "لاعبو المنتخب الوطني افتقدوا الروح والحماس خلال مواجهة منتخب السعودية الذي وصل لمرمى الفراعنة بسهولة غريبة".

واصل حديثه: "حالة اللاعبين البدنية منحت التفوق للمنتخب السعودي خلال مباراته أمام مصر، كما أن بيتزي استفاد بشكل جيد من قوة الدوري السعودي".