وكيل "شباب النواب": كوبر زرع الخوف والجبن في نفوس اللاعبين



وأضاف "الزياتي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الاثنين، أن الظروف جميعها كانت تساعد على الوصول إلى كأس العالم، وبالتالي الصعود لكأس العالم لم يكن بتخطيط علمي سليم، وهزمنا من بعض المنتخبات الضعيفة.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه يحمل اتحاد الكرة المصري مسئولية هذا الفشل الذريع، موضحا أن المغرب خرجت من المونديال ومعها 3 نقاط، وإيران 4 نقط، والمنتخب المصري لم يقدم أداء ولا لعب.



وشدد على أن "العيب عيب اتحاد كرة، وعيب مدرب"، لافتا إلى أن الاتحاد تعامل مع ملف كأس العالم ببدائية شديدة، وأداء سيء، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة للتحقيق في هذا الملف.

قال رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، إن المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر، زرع الخوف والجبن في نفوس اللاعبين، ولم يكن يصلح لقيادة منتخب مصر، لافتا إلى أنه لم يكن متفائلا قبل مباراة مصر والسعودية.