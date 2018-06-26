عاجل.. أول تحرك برلماني في مخالفات بعثة اتحاد الكرة بروسيا وهزيمة المنتخب

أعلنت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، برئاسة فرج عامر، فتح تحقيق في مخالفات بعثة اتحاد الكرة المصري في مونديال روسيا 2018، بعد الخروج منه بلا فوز في أي مباراة، والتي كان آخرها أمس بالهزيمة أمام السعودية.





وأصدرت اللجنة بيانًا مساء اليوم قالت فيه: "تابعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ببالغ الأسى والحزن خروج المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم من دور المجموعات في بطولة كأس العالم المقامة بروسيا، والأداء غير المتوقع من لاعبيه رغم الآمال التي كانت معقودة عليهم مما أسفر عن تذيل المنتخب مجموعته بعد ثلاث هزائم متتالية منى بها المنتخب المصري من منتخبات أوروجواى وروسيا والسعودية".





وحملت اللجنة المدير الفنى هيكتور كوبر واللاعبين مسئولية هذا الخروج المهين والتمثيل غير المشرف الذي ظهر عليه شكل وأداء منتخبنا لكرة القدم، كما حملت أيضا الاتحاد المصرى لكرة القدم مسئولية المخالفات الجسيمة التي شابت أداء البعثة المصرية.





وأكدت اللجنة عزمها تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول العديد من المخالفات والتي كان من بينها:

1- تصريحات الكابتن مجدي عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتهديده مسؤولى الاتحاد بكشف المستور بعد استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب بروسيا على خلفية اتهامه بسرقة ملابس المنتخب، وسفره ومرافقته لبعثة المنتخب عقب تلك التصريحات.





2- إقامة معسكر المنتخب بمدينة (جروزنى) التي تبعد مسافة 5300 ميل عن مكان إقامة المباريات، الأمر الذي تسبب في إرهاق اللاعبين أثناء أدائهم للمباريات نظرا لبعد المسافة في حين أقامت بقية المنتخبات العربية معسكراتها بالقرب من أماكن مبارياتها.





3- السماح باختراق معسكر المنتخب- قبل خوص مباراة روسيا- من قبل مجموعة من الفنانين ورجال الأعمال وسط غياب تام من مسؤولى بعثة المنتخب الأمر الذي أفقد اللاعبين تركيزهم خلال المباراة.





4- عدم الالتزام بالاتفاق الذي تم بين البرلمان واتحاد الكرة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس النواب والرقابة الإدارية والأمن الوطنى تتولى مسئولية بيع تذاكر مباريات المنتخب في كأس العالم للجمهور تحقيقًا للشفافية، مما أدى إلى بيع تذاكر المباريات بطرق غير مشروعة.





5- تسبب الاتحاد في عدة أزمات للاعب الدولى محمد صلاح من بينها أزمتين مع الشركة المالكة لحقوقه التسويقية، حين قام الاتحاد بوضع صورة اللاعب على الطائرة الناقلة لمنتخب مصر لكأس العالم بروسيا بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب وذلك حين لبى اتحاد الكرة دعوة العشاء الموجهة من الرئيس الشيشانى "رمضان قاديروف" والتي على هامشها تم تكريم صلاح ومنحه المواطنة الفخرية، مما تسبب في إثارة الإعلام الإنجليزى ضد اللاعب لوجود خلافات سياسية بين دولة إنجلترا وجمهورية الشيشان.



