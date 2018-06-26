محمد فاضل يكشف تفاصيل استقالة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام



وأضاف "فاضل"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الاثنين، أنهم عندما علموا بعدم وجود رغبة في الاستفادة من خبراتهم، استقالوا.



ولفت إلى أنه طلب في وقت سابق تحديد موعد مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، ولم يتم تحديد موعد، موضحا أنهم سيصدرون بيانا يكشفون فيه جميع التفاصيل.

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنهم استقالوا جميعًا، موضحا أنهم قدموا العديد من التوصيات قبل العيد، ولكن لم يتم تنفيذ شيء.