عاجل.. استهداف محيط مطار دمشق الدولي بالصواريخ

تعرض محيط مطار دمشق الدولي لضربة معادية يرجح أنها ضربة صاروخية.





وأوضح مصدر أمني سوري رفيع لوكالة "سبوتينك"، أن ضربة معادية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي قبيل منصف ليل الاثنين 25 يونيو، دون أن يحدد هوية الجهة المعتدية.





وأضاف المصدر، "يرجح أن يكون هذا العدوان قد تم باستخدام صواريخ من خارج الحدود السورية، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الاعتداء، فيما وقعت أضرار مادية وصفها بالبسيطة".





من جهتها، نقلت القناة الفضائية السورية الرسمية عن الإعلام الحربي قبل قليل أن الانفجارات ناجمة عن انفجار صاروخين إسرائيليين في محيط المطار.





وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة القنيطرة على الجهة المحررة من الجولان المحتل، وذلك بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي لمحيط مطار دمشق الدولي بصاروخين.



