غادة عبد الرازق: محمد جمعة يذكرني بمدرسة "خالد صالح"









وأكد أنه كان محظوظًا أيضًا بمشاركته في مسلسل "أبو عمر المصري" للنجم أحمد عز وتقديمه شخصية "الريس بحيري".









أشادت الفنانة غادة عبد الرازق، بأداء الفنان محمد جمعة الذي شارك فى بطوله مسلسل "ضد مجهول"، مؤكدة "جمعة ممثل تقيل ويذكرني بمدرس الراحل خالد صالح".وبدوره علق "جمعة" خلال لقائه فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، قائلًا إنه كان محظوظًا هذا العام بمشاركته في "ضد مجهول" وكذلك تجسيده شخصية "عم ضياء" فى مسلسل "الوصية".