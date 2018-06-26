ميدو: رينارد كان سيصبح مدربا للمنتخب لولا سذاجة عضو سابق باتحاد الكرة

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فجر أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، ومحلل شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الفرنسي هيرفي رينارد وتدريبه لمنتخب مصر قبل أن يتم التعاقد مع هيكتور كوبر.

وقال ميدو في برنامج bein Moscow على قناة bein sport: "رينار كان قريبا من تدريب مصر قبل تعيين كوبر بأسبوع وقبل مجيئه أحد أعضاء اتحاد الكرة في المجلس السابق أجرى اتصالا برينار وطالبه بعدم القدوم لمصر لأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة".

وتابع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "لولا سذاجة هذا العضو لكان رينار مدربا لمنتخب مصر". ‎