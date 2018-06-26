هكذا علق يوسف الشريف على هزيمة المنتخب





عبر الفنان يوسف الشريف، استيائه الشديد، بعد هزيمة المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي 2/1 ضمن مباريات كأس العالم.





واكتفى الشريف بالتعليق عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصير "تويتر" قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، فيما شاركه الكثير من متابعوه عبر تويتر.



