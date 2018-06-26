كواليس تدريبات الزمالك.. باسم مرسي يغيب ومصطفى فتحي يشارك

خاض لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباتهم أمس الاثنين، على فترتين صباحا ومساء، وذلك على هامش المعسكر المغلق المقام بالسادس من أكتوبر استعدادا للموسم الجديد.

حيث قام الجهاز الفني بقيادة خالد جلال بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الصباحي حيث أدت مجموعة قياسات والأخرى تدريبات طبيعية في حين أدى الجميع المران بشكل طبيعي في المساء.

وتقرر أن تقوم المجموعة التي لم تؤد قياسات أمس، القياسات اليوم صباحا، على ان تسير التدريبات كما اقيمت يوم الإثنين.

وشهدت التدريبات، أمس الاثنين، خلال الفترتين انتظام جميع اللاعبين القدامى فيما عدا باسم مرسي، والذي يخضع لبرنامج تأهيلي بالمعسكر تحت إشراف الجهاز الطبي للتعافي من إصابته بوجه القدم.

وفي السياق نفسه، انتظم رباعي الفريق الجدد في المعسكر أمس، وشاركوا بالتدريبات وهم الحارس عماد السيد وعمر السعيد وإبراهيم حسن وبهاء مجدي.

كما انتظم في التدريبات بشكل طبيعي الثنائي المعار مصطفى فتحي عقب تعافيه من الاصابة، حيث خاض تدريبات تأهيل بالجري أعقبتها المشاركة بشكل طبيعي بالمران.

وأثنى الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال على إلتزام جميع اللاعبين خلال المعسكر المغلق.

وأكد الجهاز أن هناك روحا وجدية ومنافسة شريفة بين اللاعبين خلال التدريبات وهو ما ينعكس على المعسكر بالإيجاب ويجعله يحقق أهدافه المنشودة منه.