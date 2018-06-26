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محمود بدر: صباحي رفض التوقيع على استمارة تمرد في البداية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:09 ص
محمود بدر: صباحي رفض التوقيع على استمارة تمرد في البداية
حمدين صباحي
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كساب أحمد
 
قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه فوجئ برد فعل المتظاهرين في ميدان التحرير منذ أول لحظة لتوزيع استمارات تمرد، لافتًا إلى أن "تمرد" جمعت 6000 استمارة في 3 ساعات، ووصل عدد الاستمارات لـ 2 مليون في 10 أيام.

وتابع "بدر" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الاثنين، أن كل القوى الوطنية تعاونت مع حركة "تمرد" بعد نجاحها في إقناع الناس بالتوقيع على استمارات تمرد لرفض حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار إلى أن حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، رفض التوقيع على استمارة تمرد في البداية، ولكن بعد ذلك قام بالتوقيع عليها.
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