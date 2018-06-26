مدرب إيران: الخطأ قد لا يحتسب عندما يقوم به كريستيانو أو ميسي
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:53 ص
عمر عبد العزيز
أكد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني أن الضرب بالكوع الذي حدث لأحد لاعبيه من قبل كريستيانو رونالدو، يستدعي إشهار بطاقة حمراء، مستنكرًا الواقعة بقوله: "لا يُهم إذا كان كريستيانو رونالدو أو ميسي!!".
وقال كيروش مدرب إيران في تصريحاته عقب انتهاء مباراة إيران
والبرتغال بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله عن لقطة كريستيانو: "نحن بحاجة إلى معرفة
ما يجري، لدينا تقنية تُكلف ثروة ولا يتحمل أحد المسؤولية".
واستطرد قائلاً عن التحكيم وتقنية الفيديو: "عندما يكون
هناك قرار من الـVAR علينا أن نعرف من الذي يُدير
المباراة".