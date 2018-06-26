ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب إيران: الخطأ قد لا يحتسب عندما يقوم به كريستيانو أو ميسي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:53 ص
مدرب إيران: الخطأ قد لا يحتسب عندما يقوم به كريستيانو أو ميسي
رونالدو
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أكد ‏كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني أن الضرب بالكوع الذي حدث لأحد لاعبيه من قبل كريستيانو رونالدو، يستدعي إشهار بطاقة حمراء، مستنكرًا الواقعة بقوله: "لا يُهم إذا كان كريستيانو رونالدو أو ميسي!!".

 

وقال كيروش مدرب إيران في تصريحاته عقب انتهاء مباراة إيران والبرتغال بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله عن لقطة كريستيانو: "نحن بحاجة إلى معرفة ما يجري، لدينا تقنية تُكلف ثروة ولا يتحمل أحد المسؤولية".

 

واستطرد قائلاً عن التحكيم وتقنية الفيديو: "عندما يكون هناك قرار من الـVAR علينا أن نعرف من الذي يُدير المباراة".

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 12:50:01 AM